Marciapiedi off limits per i disabili 

Dislivelli, passaggi stretti e pali dei lampioni e della segnaletica che ostruiscono il passaggio ai pedoni. Un incubo per le persone con disabilità motoria che a Quartucciu ogni giorno lottano non solo con i loro problemi fisici, ma anche contro le barriere architettoniche presenti in città.

Il problema

Sono tante le strade dove i marciapiedi sono in queste condizioni. Tra queste via Don Minzoni, una parte di via delle Serre, di via Pertini, via Monte Spada, via Ales, via Tabarca, ma l'elenco non finisce certo qui. E così, chi non può muoversi come chi non ha problemi motori, è il più delle volte costretto a cambiare marciapiede, attraversando la strada (quando possibile) o a scendere sulla carreggiata, col rischio di essere investiti.

Alessandra Massidda è in sedia a rotelle in seguito a un incidente in moto avvenuto una decina d'anni fa. Sa cosa significa trovarsi di fronte a un palo in mezzo al marciapiede: «Vuol dire doversi fermare e pensare a come aggirare l'ostacolo. In alcune strade è impossibile scendere dal marciapiede in sicurezza, ci si deve guardare attorno per vedere se stanno passando le auto e, quando la strada è libera, passare sul ciglio per poi risalire sul marciapiede, sempre che dopo pochi metri non si debba nuovamente fare lo stesso perché è presente un altro palo in mezzo, cosa che capita spesso».

I disagi

Lo stesso tipo di odissea succede anche a Franca Deplano, che da quattro anni e mezzo si sposta con il deambulatore a causa di una grave forma di osteoporosi in fase avanzata. «Abito in via Monte Spada, entrambi i marciapiedi sono stretti, in diversi punti anche dissestati; i lampioni e i pali della segnaletica stradale messi proprio in mezzo completano il quadro», racconta la donna, «diverse vie di Quartucciu sono nella stessa identica situazione. È da sempre che le persone con disabilità motoria chiedono alle istituzioni locali di abbattere tutte queste barriere. In alcune zone è stato fatto, in altre ancora no e spero si muovano». In via delle Serre la situazione è un po' migliore, nel senso che una buona parte dei marciapiedi sono larghi e i pali non si trovano in mezzo.

Il nodo sfalci

Tuttavia, anche qua ci sono delle criticità, come ad esempio la vegetazione cresciuta a dismisura, che occupa una parte della sede pedonale. «Mi è successo di dover scendere dal marciapiede poiché mi sono trovato dinanzi alle piante che bloccavano il passaggio», racconta Giampaolo Piras, abitante di una strada limitrofa, anche lui in carrozzina, «mi sono sentito dire da qualche mio concittadino che basta attraversare la strada per poter transitare in maniera agevole. Abbiamo il diritto di passare dove vogliamo senza trovare barriere architettoniche, non siamo noi a dover trovare una soluzione a un problema, sono le istituzioni che devono farlo. Il Comune non è insensibile, però dovrebbe fare di più da questo punto di vista».

RIPRODUZIONE RISERVATA