Marciapiedi mai riparati, pericoli in via Bologna 

Marciapiede parzialmente impraticabile in via Bologna a Sestu. In questo punto infatti c’è uno scavo ricoperto con la sabbia. La situazione dura da qualche settimana e chi passa rischia di inciampare o ha difficoltà se è in carrozzina. Dagli uffici comunali emergono maggiori dettagli, in quel punto infatti si erano svolti lavori alla rete idrica, e il marciapiede dovrebbe essere riparato oggi. Il Comune ricorda inoltre che è possibile segnalare disservizi o problemi con l’app Municipium o usando il sito o la pagina Facebook.

