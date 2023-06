Marciapiedi invasi dall’erba, i pedoni costretti allo slalom 

Le regole parlano chiaro: entro il primo giugno i proprietari di case, condomini e terreni vari, dovevano potare rami e siepi sporgenti che invadono strade e marciapiedi in modo da garantire il passaggio dei pedoni.

Purtroppo però la situazione è ancora critica in molte zone della città. In diverse strade del quartiere di Santo Stefano dalle abitazioni private fuoriescono alberi e vegetazioni che impediscono il passaggio tanto che l’unica soluzione è quella di passare in mezzo alla strada.

Per non parlare di quello che succede in viale Marconi, dove il marciapiede è sempre invaso dalla siepe tanto che non c’è altra scelta che passare a bordo della carreggiata dove le auto sfrecciano ad alta velocità con gravi rischi per l’incolumità pubblica.

Già di per sé il marciapiede è molto pericoloso perché i veicoli passano proprio a ridosso dei pedoni e anche i paletti dissuasori che erano stati sistemati proprio per aiutare nel passaggio, sono stati divelti da auto che ci sono finite contro.

E a mettere paura è anche il rio Is Cungiaus che non solo con le canne che fuoriescono fino al marciapiede limita il passaggio ma che è ad alto rischio di incendio. Basti pensare che lo scorso anno il grande rogo che aveva costretto ad evacuare un palazzo e che aveva distrutto ettari di vegetazione tra Quartu e Quartucciu, era partito proprio da lì.

