Marciapiedi invasi  dalle siepi 

Dopo la potatura della siepe che invadeva il marciapiede e costringeva i pedoni a passare in mezzo alla strada in viale Marconi, le emergenze restano ancora tante, in tante strade della città. Sono infatti tanti i privati che non hanno rispettato le ordinanze che impongono, oltre alle bonifiche e alla rimozione dei rifiuti dai terreni, anche il taglio di siepi e rami che sporgono su strade e marciapiedi.

In via Mercandante da un giardino incolto che sembra una selva, siepi, fiori e erbacce, sporgono sul marciapiede impedendo il passaggio. La manutenzione in questo angolo del quartiere di Santo Stefano manca da anni e ormai i pedoni da tempo sono costretti a passare in strada se non vogliono cavarsi gli occhi con i rami sporgenti.

Ma lo stesso succede anche in tantissime altre strade. In via Lombardia a creare problemi, ad esempio, sono le chiome degli alberi così basse che quasi toccano la strada. Qui la potatura era stata effettuata dai residenti nel pezzetto di giardino di loro competenza dove erano stati effettuati anche dei lavori alle fognature mentre quelle lato strada sono rimaste incolte senza manutenzione da anni.

Sono gli stessi alberi che dalla parte di via Brigata Sassari, hanno sollevato i marciapiedi con le loro radici impedendo il passaggio.

Le ordinanze che impongono le potature scadevano lo scorso maggio. Anche nel litorale la situazione è la stessa tanto che nei giorni scorsi le associazioni di protezione civile avevano lanciato l’allarme per le troppe erbacce a rischio incendi.

