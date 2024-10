Marciapiedi invasi dalla vegetazione 

Proteste in via Is Meris nel litorale quartese, dove la vegetazione che sbuca da alcuni terreni privati, rende impraticabili i marciapiedi. I rami e la siepe invadono tutto il camminamento così che i pedoni sono costretti a passare in mezzo alla strada con gravi rischi per la loro incolumità.

«Siamo molto preoccupati per la situazione che si è venuta a creare» spiega una residente della zona, Erica Sanna, «ormai non riusciamo più a passare per via della vegetazione che fuoriesce da questi terreni. Nessuno provvede a pulire e diventa ogni giorno peggio».

Eppure c’è un’ ordinanza, scaduta lo scorso maggio, che impone ai proprietari dei terreni in tutto il territorio comunale di bonificare le loro aree, di potare rami e siepi sporgenti su strade e marciapiedi per non creare situazioni di pericolo e di mantenerle bonificate sempre. Molti però non le rispettano e per questo si verificano queste condizioni.

