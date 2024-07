Marciapiedi invasi da erbacce e sterpaglie 

Piovono polemiche in merito alle condizioni in cui versano diverse strade e piazze a Ussana. Numerosi cittadini lamentano le erbacee e sterpaglie che occupano marciapiedi e aree non edificate e i rifiuti che traboccano dai cestini nelle piazze pubbliche. A confermare le condizioni di strade come via Emilio Lussu, via Trento, via Programmazione e via Sardegna è il capogruppo di minoranza Paolo Loddo: «Diverse aree pubbliche, come gli ingressi delle strade e piazze principali, necessitano di pulizia e sfalcio di erba».

Oltre al decoro, questa situazione aumenterebbe il pericolo incendi non solo nelle campagne ma anche dentro il centro urbano: tra chi parla di degrado e chi si chiede dove vanno a finire le tasse pagate per il servizio, c’è chi sul gruppo Facebook “Sei di Ussana se…” afferma di provvedere da sé alle mancanze dell’amministrazione in materia di pulizia stradale.

Tra le cause del disservizio ci sarebbe l’esiguo numero di operatori in servizio: «Il personale comunale – sottolinea ancora Loddo – è ridotto all’osso. L’amministrazione dovrebbe potenziare il numero di operatori ecologici: ci sono tante risorse in cassa ed è prioritario provvedere alla pulizia stradale, specie adesso che ci sono numerose feste e appuntamenti estivi».

