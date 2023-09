Marciapiedi inesistenti e scarsa visibilità, cresce la protesta dei residenti di via Mercalli 

Gli abitanti di via Mercalli tornano all’attacco sul tema della scarsa sicurezza stradale della zona, dove mancano i marciapiedi e la notte non c'è illuminazione. «La situazione non è migliorata affatto», affermano. Per automobilisti e pedoni, c’è anche il problema del canneto che costeggia che costeggia la strada sempre più trafficata e ostruisce la visuale.

«È pericolosissimo», segnala Massimiliano Satta, un residente di una via limitrofa: «La zona versa da tempo e sempre di più nel degrado, non si fa niente per metterla in sicurezza e garantire a tutti coloro che ci abitano o la frequentano per lavoro o per andare nelle attività commerciali, di farlo senza rischiare di avere incidenti o essere investiti», sostiene. Come se non bastasse, ci si mettono anche gli incivili, che abbandonano i rifiuti sotto il ponte dell’Asse Mediano. «Dove prima c'erano i parcheggi della lottizzazione Magnolia ora c’è una discarica abusiva e noi, parlo di tutti gli abitanti, non abbiamo un luogo dove parcheggiare e rientrare a casa in sicurezza», dice. «Stiamo formando un comitato e presto verrà depositato un esposto».

