Marciapiedi impraticabili per i disabili 

Pali dei cartelli stradali e lampioni posizionati nel bel mezzo dei marciapiedi – quasi tutti senza scivoli per disabili – che rendono impossibile il passaggio con sedie a rotelle o passeggini. Una costante in molte vie di Selargius, al centro delle lamentele dei cittadini da anni e riapprodata in Comune con un’interrogazione urgente partita dai banchi della minoranza.

Il documento è stato presentato dal capogruppo di Selargius cambia, Mario Tuveri, con tanto di reportage di fotografie che da giorni riporta sui social dopo le sue passeggiate in città. «Una situazione generale che già conoscevo», dice Tuveri, «ma ho voluto fare un tour per dimostrare, con immagini alla mano, quanto sia necessario intervenire il prima possibile per mettere in sicurezza i marciapiedi della nostra città».

La mappa

Da via Segni a via Roma, lo scenario è sempre lo stesso. «Dei percorsi ad ostacoli, conseguenza di una scarsa manutenzione, ma anche a causa dell'ingombrante presenza di cartelli stradali e pubblicitari», fa notare il consigliere comunale di minoranza Tuveri. «Li ho fotografati e pubblicati perché mi sono detto: se io ho difficoltà a passare sui marciapiedi con un ombrello di piccole dimensioni, posso solo immaginare i disagi che devono affrontare i disabili in carrozzina. Non capisco per quale motivo non si presti attenzione a come viene posizionata la segnaletica verticale».

Il parcheggio disabili

Fra le tante strade del centro abitato in queste condizioni c’è anche via Milazzo, a due passi dal Municipio. «Durante una delle mie passeggiate ha attirato la mia attenzione una cosa alquanto anomala», racconta ancora Tuveri, «in un tratto di marciapiede di via Milazzo c'è un cartello stradale che segnala il parcheggio per disabili, posizionato però in modo tale da impedire il transito agevole per chi è costretto in carrozzella. Un paradosso che non si può tollerare, se veramente vogliamo prestare più attenzione per i più deboli», conclude, «impegniamoci per concretizzarla questa promessa elettorale».

Il Comune

All’orizzonte c’è il piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche, con l’impegno preso durante la scorsa consiliatura grazie alla mozione presentata dall’allora consigliere Nicola Onano e approvata all’unanimità. «Sono d’accordo con il consigliere, è un impegno preso e che porteremo avanti», ha assicurato il sindaco Gigi Concu in risposta all’interrogazione di Tuveri. «Dobbiamo lavorare ad un piano capace di abbattere ogni tipo di barriera, parlo dei cartelli stradali che andranno spostati, così come degli scivoli che è necessario realizzare in molti marciapiedi».

