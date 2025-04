Marciapiedi impraticabili, disagi e proteste 

Marciapiedi a pezzi nelle vie Cardano e Meucci, tra viale Marconi e il Quartiere Europeo. La zona, seppur periferica, è molto frequentata, specialmente la sera, per la presenza di tre palestre e diverse attività commerciali. I parcheggi però scarseggiano, con il risultato che la macchina si lascia spesso lontano e bisogna proseguire a piedi tra buche, sassi, pezzi di cemento e pericolosi dislivelli. Per evitare le insidie, c'è chi preferisce scendere sull'asfalto rischiando di essere investito. Le segnalazioni di cadute e disagi dovuti alle pessime condizioni in cui versano le banchine pedonali sono ormai all'ordine del giorno.

«Davanti all'ingresso abbiamo cementato noi a nostre spese», riferisce Daniela Melis, dipendente della vetreria di via Cardano, «sia per tutelare l'incolumità dei nostri clienti che per evitare a noi stessi incidenti quando ci spostiamo con i vetri in mano. Purtroppo questi marciapiedi sono molto malridotti».

«Capita spesso che le nostre allieve arrivino con le ginocchia sbucciate», racconta Pierluigi Urru della vicina Asd Color's Gym, «ci siamo da circa 10 anni e qui i marciapiedi sono sempre stati così. Si inciampa e si cade. Per fortuna non ci sono ancora stati infortuni gravi ma il problema va certamente risolto. Non ci sono neanche scivoli per disabili e l'illuminazione è carente».

