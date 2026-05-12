Marciapiedi green? Per le erbacce 

Nuoro è città sempre più green. Ma questa volta non si parla del primato per la sostenibilità urbana come quello del 2023, né degli autobus elettrici in funzione da pochi mesi, o delle percentuali della differenziata sempre tra le più alte in Sardegna. Il verde incolto, a Nuoro, è ovunque. Invade marciapiedi, scuole, aiuole, strade del centro e della periferia: in molte zone camminare è difficile, se non impossibile. E mentre il Comune annuncia l’avvio degli interventi di manutenzione, arriva la presa di posizione della consigliera comunale Maura Chessa, che denuncia ritardi e disfunzioni nella gestione delle commissioni consiliari (ieri ha abbandonato i lavori) e delle emergenze cittadine legate ad ambiente e decoro urbano.

Città impraticabile

Le segnalazioni sono quotidiane. Arrivano da diversi quartieri periferici ma anche nel centro città: da via Sant’Emiliano a viale Ciusa, passando per via Gramsci e numerose strade di Biscollai o del Nuraghe. Siepi di cortili privati o muri di giardini condominiali in un’esuberanza vegetativa incontrollata invadono completamente i marciapiedi, mentre le fronde degli alberi, sempre più basse, costringono i pedoni a piegarsi o a cambiare strada, nascondendo in molti casi la segnaletica stradale. Ovunque spuntano erbacce alte. A complicare la situazione i grossi mastelli condominiali lasciati per ore sui percorsi pedonali, che insieme alle erbacce costringono a veri e propri slalom. A completare il quadro le transenne sistemate per delimitare mattonelle sconnesse, che attendono il ripristino.

Commissione Ambiente

Su questi temi interviene Maura Chessa, della Commissione Ambiente, che ieri ha lasciato la riunione denunciando «modalità operative incompatibili con il corretto funzionamento di un organo consiliare». La commissione non era convocata da due mesi «nonostante le numerose emergenze che interessano la città: decoro urbano, manutenzioni, verde pubblico, illuminazione, sicurezza, Monte Ortobene e gestione del territorio». Chessa contesta la convocazione «in assenza di un segretario verbalizzante».

Via gli sfalci

L’assessore al Verde urbano Marco Canu ammette le criticità ma assicura che gli interventi sono già programmati. «Stanno partendo le manutenzioni con largo anticipo rispetto ai programmi - spiega -. Solitamente lo sfalcio è previsto per giugno, ma quest’anno, viste le piogge eccezionali dei mesi scorsi, la vegetazione è cresciuta in modo molto più rigoglioso». L’amministrazione, in collaborazione con É-Comune, avvierà quindi un piano straordinario di manutenzione del verde. «Con l’assunzione di lavoratori stagionali partiremo subito con le potature. Saranno impiegati otto lavoratori dei cantieri verdi e tre operai a tempo determinato». Le priorità scuole e asili. «Partiremo dalle aree scolastiche per permettere ai bambini di utilizzare cortili e spazi esterni in sicurezza. Successivamente gli interventi interesseranno tutte le vie della città».

RIPRODUZIONE RISERVATA