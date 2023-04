«Marciapiedi e strade invasi da erbacce » 

Il verde c’è, perfino troppo, e in alcune zone somiglia più a una giungla urbana. Sullo stato di degrado in cui versano le frazioni di Donigala, Nuraxinieddu, Massama e Silì interviene la minoranza con un’interpellanza al sindaco Massimiliano Sanna e all’assessora all’Ambiente Maria Bonaria Zedda. «Alla luce delle diverse segnalazioni di cittadini esasperati per la totale assenza di decoro e pulizia nelle frazioni, con i marciapiedi invasi da erbacce - si legge nel documento sottoscritto da Umberto Marcoli, Efisio Sanna, Carla della Volpe, Francesca Marchi (Oristano Più), Maria Obinu, GIuseppe Obinu, Massimiliano Daga (Pd) e Francesco Federico (Oristano Democratica e Possibile) - vorremmo sapere quale sia lo stato del piano di gestione del verde pubblico». I firmatari chiedono se la rimozione delle sterpaglie sia di competenza della società in house Oristano Servizi o della ditta che gestisce il servizio di raccolta dei rifiuti. ( m. g. )

