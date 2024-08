Marciapiedi  e strade divelte: città impraticabile 

Nuoro città impercorribile per auto, pedoni, disabili e genitori con passeggini. Buche, avvallamenti sull'asfalto e sui marciapiedi, sono tante le vie impraticabili nonostante i lavori di rifacimento e riqualificazione dei rioni cominciati nel 2023 e intensificati verso la primavera di quest'anno.

«Nuoro è una grossa barriera architettonica - dice Stefania Calvisi, donna in carrozzina attiva in difesa della sanità pubblica e dei diritti del malati – Le strisce pedonali finiscono con dei rialzi, e poco più avanti o indietro si trova lo scivolo. Ora qualcosa è migliorata. La discesa che collega piazza Crispi con il Corso, inizia con uno scivolo per disabili e conclude con un gradone, in ambo i lati. In molti marciapiedi bisogna fare lo slalom tra i pali e gli alberi».

In via Ballero, via Aspromonte e viale Ciusa si cammina sull'asfalto perché i marciapiedi sono distrutti a causa delle grosse radici degli alberi, anche nel percorso per i ciechi. In via Chironi e via Roma i binders saltano di continuo rischiando di creare incidenti per veicoli e non. Nonostante i nuovi asfalti e il rifacimento dei marciapiedi, il lavoro da fare per rendere la città più accessibile e praticabile è ancora tanto.

