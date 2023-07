«Marciapiedi e strade da pulire» 

Con il caldo torrido di questo periodo i cattivi odori provenienti dai marciapiedi non puliti diventano insopportabili, visto che sono pochissimi i proprietari di cani che rispettano le regole. Per questo alcuni cittadini chiedono l’intervento del Comune. «Visto che i padroni non ci pensano, sarebbe opportuno che si mandassero gli operatori ecologici a lavare le strade più spesso di quanto non lo si faccia», dice Cecilia Ortu, abitante di via San Gottardo.

«L’odore è insopportabile, di certo non è colpa dei cani, però quando si cammina per strada si sente ed è fastidioso», afferma. «Chi ha casa proprio nelle vicinenze dei marciapiedi, d’estate non può neanche tenere la finestra aperta», protesta Eva Cabras, residente di via Giulio Cesare, «ho provato tante volte a dire ai proprietari di cani di lavare, ma senza mai ottenere nulla. Dunque ci può pensare il Comune».

