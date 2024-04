Marciapiedi e luci a Sa Cantonera 

Un nuovo progetto per la vecchia strada Sa Cantonera, a Sestu. Sul piatto un milione e mezzo di euro: arriveranno marciapiedi, illuminazione, diventerà un percorso per tutti. Oggi parte da via Giulio Cesare e conduce ai centri commerciali. Una strada, di notte buia e sempre pericolosa per pedoni e ciclisti, che le auto che percorrono a forte velocità.

La gara

«Entro giugno sarà pubblicata la gara d’appalto per i lavori», annuncia l’assessore ai Lavori pubblici Emanuele Meloni. «La strada aveva bisogno di essere sistemata. Tanti cittadini la percorrono ogni giorno e dopo un primo intervento di messa in sicurezza, eseguito lo scorso anno ora procediamo con ciò che avevamo programmato». La sindaca Paola Secci continua: «Risolviamo un’altra criticità fra quelle inserite nel nostro programma. Il proseguo della via Giulio Cesare, nota come strada cantoniera, dà accesso diretto alla SS 131 e, con il consolidarsi dalla zona commerciale sulla Ex SS131, è diventata molto trafficata, percorsa anche da pedoni che vi si avventurano per raggiungere le strutture commerciali. Avrà un ruolo strategico per il collegamento con Assemini, Decimomannu ed Elmas. I soldi arrivano da fondi europei FSC 2021-2027 che richiesti per migliorare la viabilità».

Il nuovo look

«Il progetto – continua la sindaca – comprende il rifacimento del sottofondo stradale, l'asfalto, i marciapiedi e l'illuminazione pubblica e permetterà ai nostri cittadini di raggiungere a piedi e in sicurezza i centri commerciali e quindi anche i luoghi di svago, cinema, bowling, ristoranti». Per il vicesindaco Massimiliano Bullita, «La situazione attuale della strada non poteva passare inosservata, perciò partiranno i lavori per farla diventare più larga e per realizzare marciapiedi e dell’impianto di illuminazione pubblica per renderla sicura». La strada Sa Cantonera negli anni è cambiata tanto. Poco trafficata una volta, portava dalle campagne in paese ed era percorsa soprattutto da chi lavorava nei terreni vicino a Sestu. Poi sono arrivati uno dopo l’altro i grandi negozi e centri commerciali, il traffico è aumentato ma la strada restava sempre la stessa, e il fondo stradale peggiorava, tanto da avere i cartelli “strada dissestata” che sono rimasti ancora oggi. L’anno scorso i primi grandi lavori che hanno rifatto il fondo della strada, migliorandola. Ma restano ancora da fare passi, per renderla davvero moderna. «Un'altra caratteristica peculiare sarà l’abbassamento di quota all’altezza dell’incrocio con la strada che porta all’ex mattatoio, così da rendere più sicure le manovre di immissione alla strada cantoniera», conclude Meloni.

