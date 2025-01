Marciapiedi e canale scoperto, stanziati i fondi per i lavori 

Per inserire due importanti opere pubbliche per oltre un milione di euro, il Consiglio comunale ha approvato una modifica al programma 2024-2026. Come ha spiegato in aula il sindaco Luca Corrias, l'aggiornamento si è reso necessario «per inserire nel programma due interventi finanziati dalla Regione e cofinanziati dal Comune».

Nel primo caso si tratta dei lavori di rifacimento dei marciapiedi della via Napoli, per le cui opere il contributo regionale ammonta a 700mila euro mentre il Comune interverrà con risorse di bilancio per complessivi 140 mila euro. Il secondo intervento riguarda invece la riqualificazione dall'area canale scoperto via Tirso- via Tevere con un finanziamento di 100mila della Regione, mentre 138mila euro sono le risorse stanziate per l’intervento quota dell’amministrazione comunali. «Si tratta di due interventi in linea con il programma di mandato dell'attuale amministrazione – spiega il primo cittadino Corrias – e gli stessi sono anche inseriti nello schema del documento unico di programmazione 2024- 26».

