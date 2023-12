Marciapiedi distrutti, una trappola per i pedoni 

«Esci per fare la spesa o una passeggiata e rischi di farti male». Non hanno dubbi i pedoni che ogni giorno percorrono le strade della città. Tra tombini senza grate e chiusini divelti, ci si mettono anche i marciapiedi che in alcune zone sono quasi impraticabili.

È il caso di via Cagliari, nel secondo tratto tra via Brigata Sassari e via Marconi. E questa volta le radici degli alberi, che non sono presenti, non c’entrano niente. A creare i pericoli sono le mattonelle, staccate dalla loro sede, traballanti e divelte che sono un rischio enorme soprattutto per gli anziani. Basta un attimo infatti per inciampare, ancor più la sera quando la visibilità è scarsa. Evitare l’ostacolo non è certo semplice dal momento che l’unica soluzione sarebbe passare in mezzo alla strada tra le auto che sfrecciano ad alta velocità.

Ma è solo un caso tra tanti. Se in molte strade si sta intervenendo con il nuovo asfalto, lo stesso non si può dire dei marciapiedi dissestati e distrutti. In parecchi casi la causa sono le radici degli alberi, ma in altri il problema è il cemento completamente distrutto o la pavimentazione danneggiata. Qualche settimana fa un pedone è sprofondato nel marciapiede in via Marconi, dove si sono spaccate le mattonelle. Ci sono ancora le transenne. (g. da.)

