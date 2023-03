Marciapiedi  distrutti dalle radici  

Alcuni alberi erano già stati abbattuti qualche tempo fa per evitare ulteriori danni, ma ne resta ancora qualcuno che con le sue radici ha distrutto la pavimentazione dei marciapiedi. Succede in via Volta, a pochi passi da via Marconi e viale Colombo dove le mattonelle sono tutte divelte, il cemento sollevato e transitare, soprattutto per chi si muove sulla sedia a rotelle o per le mamme con il passeggino, risulta molto difficile.

Anche qui il problema è sempre lo stesso, la piantumazione selvaggia attuata anni e anni fa, non ha tenuto conto del tipo di piante che andavano messe a dimora imbrigliando così grandi alberi dentro piccole aiuole e che per forza di cose si sono fatti strada con le loro radici. È quanto successo in tantissime zone della città come ad esempio nelle vie Andorra e Italia a Quartello dove già da qualche tempo sono stati portati avanti i lavori di abbattimento degli alberi e di ripristino dei marciapiedi. (g. da.)

