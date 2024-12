Marciapiedi dissestati per le radici  

Non solo in centro. Anche le lottizzazioni del litorale devono fare i conti con marciapiedi dissestati, buche e disagi. Perché nonostante i lavori portati avanti dal Comune in numerose strade, altre restano in attesa di interventi.

È il caso ad esempio di Marina Residence dove la pavimentazione dei marciapiedi è stata completamente sollevata dalle radici degli alberi, che imbrigliati in piccole aiuole, si sono fatti strada come potevano sotto le mattonelle.Così le proteste sono all’ordine del giorno perché il rischio di cadere, soprattutto per le persone anziane e per i bambini.

Purtroppo quello degli alberi è un problema che riguarda tantissime strade, risultato di una piantumazione irrazionale portata avanti anni e anni fa. Succedeva soprattutto nelle scuole e basta vedere il caso di via Cimabue in centro città dove le radici dei pini della scuola hanno completamente distrutto la strada che presenza degli avvallamenti pericolosi.

