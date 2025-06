Marciapiedi dissestati: nuove accuse 

In molte strade di Quartucciu i marciapiedi sono in buone condizioni e i cittadini riconoscono al Comune il buon lavoro fatto. La situazione però cambia in alcune vie interne, dove i marciapiedi sono dissestati e a volte troppo stretti. Gli abitanti delle strade interessate dalle condizioni non ottimali di questi marciapiedi, da tempo si lamentano e chiedono che vengano rifatti anche questi. Via Mogoro, via Monte Spada e via Cirenaica sono tra le strade dove i marciapiedi sono messi peggio. «Questo di via Mogoro è pieno di avvallamenti che lo rendono impercorribile anche per chi come me non ha problemi motori», dichiara Beatrice Pilia, «si rischia di cadere e farsi male». Inciampare, infatti, non è un'eventualità remota ed è già successo in passato, come in altre vie, dove il marciapiede è in condizioni simili. Via Cirenaica è tra queste. Per un lungo tratto anche in questo caso è dissestato. In un altro, invece, non c'è proprio. Anche in via Monte spada una parte di marciapiede è nella stessa situazione.

