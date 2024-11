Marciapiedi dissestati, l’ira dei pedoni 

Non solo strade. Anche i marciapiedi non godono di buona salute. In molte vie sono dissestati e questa situazione provoca disagi soprattutto alle persone anziane e ai disabili. Il rischio di cadere è costante, ed è già successo diverse volte.

La mappa

In via Riu Mortu, via Monte Albo, piazza Gennargentu, via Monte Linas e via Antonino Pio (ma si tratta solo di alcuni esempi) la condizione dell'asfalto dei marciapiedi è emblematica. Da un lato della carreggiata sembra come nuovo, ma dall'altro lato invece presenta buche e dislivelli, tali da rendere difficile percorrerli. «Quando si rifanno i marciapiedi bisogna farli da entrambi i lati della strada, invece qui se n'è fatto solo uno da un lato mentre l'altro sembra una gruviera», dichiara Mariano Salis, un residente di via Riu Mortu. «Mia moglie ha problemi di deambulazione e siamo costretti a passare sull'altro marciapiede, per poi attraversare la strada, con tutti i pericoli che questo comporta visto che qui gli automobilisti corrono come matti. L'anno scorso una persona era inciampata e si era fatta male. Oltre alle strade, bisogna rifare anche i tanti marciapiedi dissestati».

Testimonianze

La situazione non è migliore in via Monte Albo e piazza Gennargentu, che sono collegate tra di loro. Ilenia Fadda, abitante della limitrofa via Buddusò, dal tono di voce appare rassegnata, e lei stessa conferma che è così, ma allo stesso tempo lancia un appello: «Chi di dovere metta mano a questo obbrobrio, perché non si può parlare di marciapiede. Ci sono tanti anziani che frequentano la piazza Gennargentu e bambini che quando escono da scuola correndo possono cadere. È inutile rifare le strade se poi si lasciano i marciapiedi in queste condizioni. Che poi, anche le strade non sono certo messe bene». Fadda ricorda che anche in via Monte Linas, dove c'è l'ingresso della scuola, il marciapiede è dissestato, mentre quello di fronte è in buone condizioni.

Via Cabras

Poi c'è quello di via Antonino Pio, strada percorsa da molti pedoni poiché si trova all'angolo con il Caffè Mistral di via Cesare Cabras. «Sembra che sia reduce da una guerra», così lo descrive Patrizia Cogoni, abitante della vicina via Zuddas, nonché frequentatrice del Mistral. «Si è costretti a scendere dal marciapiede e camminare sul ciglio della strada, rischiando di essere investiti dalle auto che girano da via Cesare Cabras. Come fanno anziani e disabili? Nessuno ci pensa?». Le fa eco Marcello Argiolas, abitante della zona: «Lo stato in cui versa è sotto gli occhi di tutti. Èin queste condizioni da sempre, nessuno ci ha mai messo mano, è una barriera architettonica a tutti gli effetti».

