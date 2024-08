Marciapiedi dissestati, intervengono i residenti 

I garage sono nuovi, ma per accedervi gli abitanti devono passare su un marciapiede così malconcio da rovinare le auto.

Dopo anni di inutili richieste, al rimedio ci hanno pensato i residenti di due palazzoni popolari di corso Iglesias: hanno smantellato parte delle mattonelle che erano state sollevate dalle radici degli alberi in modo così da poter entrare nel parcheggio dei palazzi (e quindi nei garage consegnati pochi mesi fa) senza doversi sfasciare le macchine. «Per una decina di anni – racconta Giacomo Salis, un residente – non abbiamo saputo se appigliarci ad Area, che sarebbe proprietaria dei marciapiedi, o al Comune: in assenza di risposte abbiamo provveduto noi». Quel tratto di marciapiede all’inizio del viale è così disastrato che la scena stride invece con i sessanta nuovi garage che Area ha consegnato di recente ai residenti dei palazzi: un lavoro ben fatto ma per arrivare sino alle autorimesse bisognava stare attenti a non spaccare coppa dell’olio e altre parti delle vetture. Chiaramente l’intervento “in autonomia” dei residenti è del tutto provvisorio. Gli stessi rischi li vive chi quel marciapiede lo attraversa a piedi: «Da anni chiediamo - sottolinea Anna Mei, pensionata - che delle piccole economie legate alle centinaia di migliaia di euro utilizzate per i lavori del rione venissero dedicate a un intervento che avrebbe comportato al massimo una giornata di lavoro: evidentemente è troppo difficile». (a. s.)

RIPRODUZIONE RISERVATA