Marciapiedi  dissestati e pericolosi  

Camminare sui marciapiedi in via Verdi e in via Le Serre è una vera e propria roulette russa.

Il rischio di caduta è dietro l’angolo visto che il marciapiede è ormai semidistrutto e i resti restano per strada costituendo un ulteriore pericolo per i pedoni. Ma se in altre zone della città ad averli danneggiati sono state le radici degli alberi, in via Le Serre a far saltare le mattonelle pare siano stati gli automobilisti che accedono nei garage e nei cortili privati.

A Quartucciu i marciapiedi colabrodo più volte hanno rischiato di far inciampare i pedoni, in particolare ad aver difficoltà sono gli anziani e i disabili. Da tempo sono partite anche le segnalazioni e le richieste di intervento agli uffici competenti di via Nazionale e, forse, per evitare conseguenze più gravi sarebbe opportuno che l’amministrazione comunale intervenisse per rendere sicuri e praticabili non solo i marciapiedi, ma le strade di tutta la città.

