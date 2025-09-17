VaiOnline
Via Sicilia.
18 settembre 2025 alle 00:17

Marciapiedi dissestati e ironia, nei cartelli s’invoca Sant’Elena 

Dopo le segnalazioni andate a vuoto adesso ci si affida alla patrona, perché chissà magari Sant’Elena potrà fare il miracolo.

Durante la processione dei giorni scorsi per le strade della città, in via Sicilia, davanti a un marciapiede dissestato da anni, è comparso un cartello “A Sant’Elena un miracolo si chiede: far riparare questo marciapiede”.

Un’iniziativa ironica per sensibilizzare su un tema importantissimo quello della sicurezza dei pedoni. In troppe strade infatti i marciapiedi sono in condizioni critiche con le mattonelle sconnesse e traballanti o la pavimentazione distrutta. In alcune zone come in via Principessa Yolanda, dal cemento vengono fuori anche le erbacce.

«Purtroppo è così in tutta la città» commenta Marta Podda, «qualche strada l’hanno riparata ma nei marciapiedi non hanno fatto niente. Basta passare in via Marconi e in piazza Sant’Elena dove si rischia l’osso del collo perché le mattonelle sono tutte staccate».Per ora gli unici interventi sono stati fatti in via Marconi e in via Cagliari con i ripristini dopo gli scavi Enel nel progetto Pnrr, che avevano divelto la pavimentazione.

Intanto i festeggiamenti in onore di Sant’Elena continuano anche oggi. Alle 19,30 in basilica ci sarà la presentazione del libro “L’Ardia e la festa” di Gianni Meloni. Saranno presenti l’autore insieme a Luca Sarriu e Giuseppe Steche. In serata alle 21,30 sul palco allestito nel sagrato serata di dj set anni 90/2000 con “Novantaland”, vocalist Sandro Bit.

