Quartello.
07 gennaio 2026 alle 00:58

Marciapiedi dissestati, chiesto un incontro al Comune 

Marciapiedi impraticabili in via Generale dalla Chiesa nella zona di Quartello, dove i pedoni sono costretti a passare in mezzo alla strada. Tutta colpa, come capita spesso, delle radici degli alberi che hanno sollevato la pavimentazione creando una potenziale situazione di pericolo, tanto che alcune persone sono già cadute.

La situazione è stata denunciata anche dal Comitato di residenti di Pitz’e Serra, Quartello, Sa Forada, Sant’Anastasia e Pardinixeddu. La presidente Donatella Putzolu assicura: «Abbiamo chiesto un incontro con il Comune anche per discutere di altre problematiche del quartiere dal verde pubblico alla segnaletica».

Il problema dei marciapiedi dissestati per colpa delle radici degli alberi è comune a molte zone come tra le tante via Volta e via Brigata Sassari nel tratto prima del ponte. Ma gli interventi per cercare di porre rimedio sono già iniziati.

È il caso ad esempio di via Cimabue, dove le radici dei pini stavano danneggiando anche i cortili delle case. Sono stati buttati giù e così adesso si potrà procedere con il ripristino dell’asfalto. Altri interventi erano già stati fatti in passato in via Italia e in via Andorra dove gli alberi erano stati sostituiti con altri che non creano alcun danno.

