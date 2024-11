Un tratto di marciapiedi disastrato, che costringe i pedoni a passare sulla strada per evitare ruzzoloni. Da anni in via Martiri di Belfiore, a pochi passi da via Diaz, l’aiuola è in condizioni critiche: le radici dell’albero hanno, verosimilmente, sollevato lo strato di mattonelle. Lungo la stessa via altre aiuole, invece, sono prive di piante e sono state trasformate dagli incivili in pattumiere.

