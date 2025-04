Marciapiedi disastrati, pedoni a rischio 

Percorso a ostacoli per i fedeli che devono raggiungere la chiesa di Santo Stefano dopo avere parcheggiato l’auto nello spiazzo di sosta che si trova proprio dietro la parrocchia. I marciapiedi infatti sono in condizioni critiche con la pavimentazione completamente devastata dalle radici degli alberi che hanno creato dislivelli su cui è facile inciampare. Tanto che ormai non ci passa quasi nessuno.

Il problema dipende sempre dalle piantumazioni selvagge che venivano portate avanti anni e anni fa senza nessuna regola e senza nessun controllo. Così alberi che poi sarebbero cresciuti grandissimi sono stati imbrigliati in piccole aiuole e per forza di cose si sono fatti strada con le loro radici sotto la pavimentazione di strade e marciapiedi.

Succedeva soprattutto con la festa degli alberi nelle scuole e basta vedere infatti cosa succede in via Eleonora d’Arborea dove gli alberi della scuola hanno completamente devastato la strada e adesso le radici stanno creando danni anche alle abitazioni infilandosi nei cortili. Ma ovunque ci sono situazioni di questo tipo. Fa eccezione Quartello dove tra le vie Italia e Andorra sono stati eliminate le piante che avevano danneggiato i marciapiedi sostituite con altre.

