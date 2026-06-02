Marciapiedi da rifare, ok al nuovo appalto 

Appalto affidato e lavori al via nei prossimi mesi. Un primo step nel percorso di riqualificazione dei marciapiedi a Selargius, finanziato dal Comune con 400mila euro di risorse in bilancio, che parte dai percorsi più disastrati e pericolosi: via Mazzini e via Vittorio Veneto nel centro città, e via Machiavelli nel quartiere di Su Planu.

Nei giorni scorsi il Comune ha affidato - tramite bando pubblico - i lavori a una società con sede a San Gavino. Interventi attesi da anni, in queste strade così come in altre dove mattonelle sconnesse, cedimenti e buche regnano nei percorsi pedonali.Sul fronte viabilità ci sono anche i recenti finanziamenti arrivati dalla Regione: 700mila euro per via San Luigi, con un progetto già pronto che prevede sistemazione della strada e dei marciapiedi, problemi più volte denunciati dai residenti con tanto di petizioni indirizzate al Municipio.

Altri 4 milioni la Regione li ha finanziati per la riqualificazione completa di via Trieste e via Nenni: nel primo caso il restyling parte dalla sostituzione degli alberi, che da anni creano problemi e pericoli nei percorsi pedonali. Verrà rifatta anche la strada, e realizzata la pista ciclabile a doppio senso in continuità con l’anello sostenibile che collega la città con i centri vicini.

Stesso discorso per via Nenni: strada nuova, finalmente i marciapiedi, spazi verdi e doppia corsia ciclabile che sarà ricavata accanto all’arteria che collega il centro città con la 554.

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