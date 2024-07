Marciapiedi da rifare: l’ennesimo rinvio accende le polemiche 

«Troppe barriere architettoniche: basta rinviare i lavori per la messa in sicurezza dei marciapiedi». La richiesta arriva dal consigliere comunale di minoranza Mario Tuveri: dopo aver portato più volte il tema al Consiglio comunale di Selargius, torna sul problema pubblicando una serie di fotografie sui social media. «Dovranno essere spesi dal Comune circa dieci milioni di euro in lavori pubblici, ma ancora una volta nulla si fa per eliminare le barriere architettoniche, che costituiscono un costante ostacolo per i portatori di disabilità», fa notare. «Nella scorsa consiliatura il collega Nicola Onano presentò una mozione, votata da tutti i consiglieri comunali, con la quale si chiedeva l'adozione di un piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche. Di recente un'altra mozione, sempre votata all’unanimità, è stata presentata da me, ma nonostante questo gli ostacoli per i disabili continuano a esistere: nulla è stato fatto per eliminarli».

Sullo sfondo ci sono 400mila euro stanziati dal Comune per la riqualificazione dei marciapiedi, ma i lavori slittano al prossimo anno. «Si procederà all'affidamento di una progettazione che studi il territorio, nel frattempo si interverrà sui tratti più disastrati», ha assicurato l’assessore ai Lavori pubblici Claudio Argiolas poche settimane fa in occasione del via libera al Piano triennale delle opere pubbliche. «Ovviamente è solo un punto di partenza», aggiunge, «per rendere i marciapiedi facilmente percorribili da tutti e soprattutto per abbattere le barriere architettoniche».

