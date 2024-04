Marciapiedi da rifare in via Einstein 

In via Einstein, a Sestu, ormai i marciapiedi sono un disastro. Lo raccontano molti residenti: «Mattonelle smosse, distrutte, pericolose. Anche l’asfalto non è messo per niente bene», spiega Umberto Oliviero. «Inoltre dopo il numero civico 10 andando verso via Iglesias c’è un tratto senza asfalto né marciapiede, che diventa fangoso dopo le piogge. Abito qui dal 2016, ed è sempre stato così», continua Alessio Squassina. Ma, come spiegano dal Comune, la strada non è stata dimenticata: i lavori sono solo rimandati, spiegano il vicesindaco Massimiliano Bullita e l’assessore ai Lavori Pubblici Emanuele Meloni, «perché intanto era arrivata la richiesta di lavori da un altro ente. Non appena verranno eseguiti i lavori per i quali ci hanno chiesto la concessione provvederemo a sistemare i marciapiedi». Anche la sindaca Paola Secci rassicura: «La nostra amministrazione è sempre impegnata per il decoro urbano e la sicurezza dei pedoni».

