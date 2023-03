Marciapiedi da incubo: i cittadini protestano 

Marciapiedi dissestati in via Roma a ridosso dell’ospedale e in altre strade del paese, i lastroni in granito sono sconnessi nel centro storico e in particolare in via Santa Croce dove si trovano importanti attività commerciali e il mercato civico, in via Diaz e in via Convento. Una situazione che a San Gavino ha causato la caduta di diverse persone (soprattutto anziane). «Diverse donne sono cadute facendosi male e ad oggi non ci sono mai stati lavori risolutivi –denuncia Massimo Cancedda, storico macellaio del paese –. Gli interventi sono sempre a macchia di leopardo e il degrado è evidente sia dentro il paese che nelle strade di campagna». Dei marciapiedi a pochi passi dall’ospedale racconta Pasquale Marongiu, pensionato che per problemi motori ha bisogno di un supporto: «Io lì non posso passare e, come me, hanno difficoltà gli anziani o le mamme con il passeggino. Ho segnalato da tempo la situazione al Comune, ma gli interventi tardano ad arrivare».

La questione ora verrà portata nell’assemblea cittadina perché i consiglieri del gruppo misto Stefano Altea e Nicola Orrù ha presentato una mozione in cui evidenziano lo stato grave di dissesto del manto stradale lungo le vie Santa Croce, Diaz e Convento soprattutto in prossimità del mercato civico: «C’è da rimarcare – evidenziano i due consiglieri – l’assenza di marciapiedi, la presenza di diverse attività commerciali che attirano molti avventori che percorrono a piedi tali strade, anche per la scarsità dei parcheggi. Inoltre si sono già verificate numerose cadute che hanno causato o possono causare rilevanti danni alle persone nonché alle autovetture in transito. Lo stato del lastricato è in continuo deterioramento per il passaggio dei veicoli, anche pesanti, che riforniscono gli esercizi commerciali. Tale degrado e la pericolosità connessa rappresentano un danno per le attività commerciali e per il decoro complessivo del nostro centro storico, per questo motivo chiediamo che la giunta comunale si impegni a individuare nel prossimo bilancio le somme necessarie per intervenire con urgenza per il ripristino e messa in sicurezza del manto stradale lungo la via Santa Croce, Diaz e Convento».