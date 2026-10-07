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Selargius
08 ottobre 2026 alle 00:30

Marciapiedi, buche e caditoie da riqualificare  

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Riparare buche, marciapiedi sconnessi, caditoie rotte e cedimenti improvvisi. Il Comune di Selargius fa partire il terzo step dell'accordo quadro per la manutenzione delle strade comunali.

Un pacchetto - da 50mila euro - di interventi ordinari e in emergenza, anche in orario notturno e festivo, affidato alla ditta con sede a Quartu, già aggiudicataria dell'accordo quadro.

Manutenzione concentrata in 21 punti critici segnalati dai tecnici comunali dopo sopralluoghi. Si va dalla manutenzione dei marciapiedi in via Grazia Deledda, via Di Vittorio, e via Lussu. Poi il capitolo caditoie e chiusini in via Manno, via Firenze, via San Bernardo angolo Raffaello Sanzio, via Da Vinci, via Don Orione angolo Rivoli, via Manin, via Genova e via Nuoro. Prevista anche la riparazione di cedimenti stradali dovuti a perdite fognarie in piazza Martiri di Buggerru, via San Lussorio, via San Luigi angolo Battisti e via dei Corbezzoli. Interventi anche in via Praga, via Mazzini, e in via Fratelli Cairoli.

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