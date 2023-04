Marciapiedi blindati da erbacce e transenne  

In via Sardegna, invece, la presenza di delimitazioni è giustificata da un pericoloso cedimento dell’asfalto che costringe i pedoni a camminare sul ciglio della strada. Marciapiede impraticabile anche in via Einaudi: qui i nastri rossi e bianchi circoscrivono una vera e propria trappola, tra mattonelle sconnesse e radici degli alberi.

In via Cagliari e via Canepa, ad esempio, due sono posizionate all’altezza di alcuni pozzetti, non si sa bene se per una reale emergenza o per una dimenticanza.

A Oristano non c’è quartiere o frazione che si salvi: ciuffi di vegetazione spuntano incontrollati dal centro alla periferia. Un po’ come le transenne, barriere provvisorie che in molti casi diventano elementi di arredo urbano che vengono utilizzate per delimitare voragini che, ci si augura, qualcuno riesca a sistemare in tempi brevi.

Non sempre “green” è sinonimo di sostenibile. Non se ad esempio il verde è quello che divora i marciapiedi e trasforma ogni passeggiata in uno sfiancante slalom.

Le transenne

Il triste “esercito” delle transenne non risparmia neppure l’area del tribunale in piazza Aldo Moro, rendendo inutilizzabili alcuni dei parcheggi destinati ai disabili.

E per non “escludere” le frazioni, a Torregrande le transenne sono state piazzate da settimane a chiudere una via di accesso, causa le radici degli alberi che hanno devastato l’asfalto della via Pineta. E da due giorni altre campeggiano in via del Pontile dove l’asfalto ha ceduto lasciando intravedere una voragine profonda.

Slalom tra erbacce

L’erba selvaggia completa il quadro del degrado oristanese. «Per la manutenzione del verde pubblico saranno impiegati anche i percettori del Reddito di cittadinanza - ha assicurato l’assessora all’Ambiente Maria Bonaria Zedda, replicando a un’interpellanza della minoranza sulla situazione di degrado in cui versa la città - con la società Formula Ambiente, inoltre, è stato concordato un intervento straordinario per la pulizia del verde sui marciapiedi».

L’esponente della Giunta ha spiegato che le criticità sono riconducibili alla massiccia proliferazione delle erbe infestanti che a causa delle condizioni climatiche hanno anticipato di circa due mesi la loro comparsa, portando prima del previsto all’utilizzo del monte ore inserito nel capitolato.

«Preso atto della situazione - ha aggiunto l’assessora Zedda - si è provveduto a richiedere al dirigente del settore un intervento immediato che si è concretizzato con l’invio tempestivo di specifici ordini di servizio alla società Formula Ambiente».

La mappa

La mappa delle urgenze è ampia, in città e nelle frazioni. Per avere conferma basta fare due passi a piedi, stando attenti a non inciampare. A Sa Rodia, ad esempio, il marciapiedi che costeggia lo scheletro della palazzina di via de Gasperi, sul lato via Leone III, è letteralmente invaso dai cespugli che hanno raggiunto oltre un metro di altezza.

In via Michele Pira, sede del Poliambulatorio della Asl, un’altra cartolina dell’incuria. Spostandosi in zona sacro Cuore non va meglio: in via Milis passeggini e carrozzine sono banditi, a meno che non ci si arrischi a camminare a bordo strada.

Il verde spontaneo abbonda in via Tempio, via Venezia e via Sant’Antioco solo per citare qualche zona. In via Petri invece i disabili costretti nella sedia a rotelle devono occupare una parte della strada, a causa del marcapiede occupato dalla gramigna.

Osservando la Torre di Portixedda qualcuno potrebbe pensare ad un sistema di giardino verticale: in realtà sono solo radici ed erbacce che avvolgono uno dei monumenti simbolici della storia oristanese.

