«Marciapiedi abbandonati da decenni» 

L’assessore ai Lavori pubblici, nel corso dell’ultimo Consiglio comunale, un sassolino se l’è tolto. La risposta all’interpellanza presentata dai consiglieri di minoranza sullo stato dei marciapiedi in città è iniziata con una precisazione da parte di Simone Prevete: «La situazione attuale è il risultato della scarsa attenzione dei decenni passati, di scelte progettuali opinabili, talvolta di assenza di fondi per garantire interventi adeguati».

Risposta che è arrivata dopo che Umberto Marcoli (consigliere di Alternativa sarda Progetto Sardegna) ha illustrato l’interpellanza evidenziando le problematiche presenti in città, sottolineando la pericolosità di alcuni tratti ormai inagibili e chiedendo quali misure siano in programma per affrontare l'attuale emergenza.

«Attualmente gli interventi di manutenzione e ripristino dei marciapiedi interessano 3 aree con elevata criticità: Su Brugu, Sacro Cuore e centro storico dove si interverrà a breve nella vie Vittorio Emanuele II, Ciutadella de Menorca, Carmine e Crispi. Stiamo lavorando anche al Piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche. I progettisti dovranno identificare le criticità per eliminare tutte le barriere esistenti e rendere più sicuri e fruibili i marciapiedi e le aree pedonali», ha precisato Prevete. ( m. g. )

