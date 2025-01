Marciapiedi a pezzi, il primo albero abbattuto in via Piave 

Non una potatura o un intervento di mantenimento e ripristino della pavimentazione del marciapiede devastato dalle radici. Ma un taglio netto dell’albero. Senza possibilità d’appello, con il passaggio pedonale rimasto comunque intransitabile. È il trattamento che ieri gli operai del Comune hanno dato ad un albero in via Piave, dietro viale Trieste cresciuto in maniera esagerata e che ha compromesso la stabilità delle mattonelle.

Dopo alcune segnalazioni all’amministrazione, ieri l’operaio incaricato alle 10.30 si è presentato con la motosega e ha iniziato ad eliminare il primo albero della via, che pendeva anche verso la sede stradale. Un intervento per la messa in sicurezza che un residente della zona, disabile, ha seguito in diretta: «Speriamo – dice mentre si regge alla stampella – che non si limitino ad eliminare quell’albero ma a rifare la pavimentazione». Un intervento drastico, che nei prossimo giorni potrebbe riguardare anche le altre piante che con le radici hanno competentemente divelto i marciapiedi. Negli ultimi mesi il Comune, chiamato a rimborsare tanti cittadini vittime di cadute per marciapiedi ammalorati, sta intervenendo anche eliminando diverse piante del verde pubblico.

