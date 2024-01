«Marciapiedi a pezzi e rifiuti» Esplode la rabbia dei residenti 

Marciapiedi dissestati, rifiuti e degrado. La lottizzazione di Marina Residence lungo il litorale, si trova a vivere una situazione difficile. A denunciarla sono i residenti, in tutto 265 famiglie che vivono stabilmente nella zona. A queste ovviamente si aggiunge poi chi arriva nel periodo estivo. I lottizzanti in una nota denunciano che «da tempo segnaliamo situazioni di pericolo, discariche, irregolarità varie ma nonostante le promesse nessuno è mai intervenuto». Per non parlare di «strade che si allagano appena piove e di stradine piene di amianto. Abbiamo chiesto di bonificare, di abbattere gli alberi pericolanti, di eliminare le discariche ma non è cambiato niente». Anche qui, come in altre lottizzazioni del litorale, a creare problemi ai marciapiedi è la pavimentazione che è stata sollevata dalle radici degli alberi, che non erano adatti a crescere imbrigliati in piccole aiuole.

Stessa cosa accade anche a Stella di Mare e a Costa degli Angeli. E tutte le lottizzazioni devono fare i conti anche con i rifiuti. A Costa degli Angeli, ad esempio, l’ex discoteca Buddha beach , dove sono stati dati alle fiamme con il tempo tutti i caseggiati, è da tempo nel mirino degli incivili che vi gettano di tutto. «Siamo tutti famiglie che abitano in case regolari» scrivono ancora i residenti di Marina residence, «e chiediamo al sindaco di ascoltarci perché non possiamo essere ignorati per sempre».

RIPRODUZIONE RISERVATA