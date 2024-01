Marciapiedi a misura di carrozzina 

Dall’annuncio dei lavori nell’estate del 2022 al loro inizio è passato circa un anno e mezzo, ma da ieri ruspe e operai sono finalmente in azione per abbattere le barriere architettoniche e rendere Quartucciu una città più inclusiva e accogliente anche per chi ha difficoltà motorie. L’intervento ha un costo di 600mila euro: mezzo milione arriva da fondi regionali e i restanti centomila dalle casse comunali. I lavori sono iniziati lunedì in via Chiaramonti, ma oggetto di restyling sono anche le vie Cesare Serra, Mogoro, Quartu, via Pabillonis, via Nulvi, via Marrubiu, via San Basilio e via Selargius. Verranno abbattuti e rifatti totalmente i marciapiedi che necessitano di interventi per eliminare totalmente le barriere architettoniche: dislivelli e scalini in particolare, m a verranno resi più semplici i percorsi per i pedoni. In alcune delle vie interessate dall’intervento sono previsti anche nuovi parcheggi, zanelle e cunette laterali per la regimentazione delle acque e la predisposizione di sotto servizi.

L’assessore

«Oggi gran parte delle strade non sono adeguate alla normativa», ha evidenziato l’assessore ai Lavori pubblici Walter Caredda, «molte sono particolarmente strette, in particolare nel nostro centro storico, ma soprattutto anche i vari interventi che si sono susseguiti negli anni hanno pesantemente danneggiato la viabilità locale: hanno causato serie problematiche sia agli strati di finitura del manto stradale, alle cunette e alle banchine sia per quanto riguarda la sicurezza dei pedoni, a causa della presenza di barriere architettoniche che, in alcune vie, non consentono attualmente un passaggio pedonale adeguato e sicuro».

Pedoni sulla strada

Per esempio in via Cesare Serra, strada a senso unico che collega via Nazionale e via Mogoro, non sono previsti parcheggi, ma le auto sostano comunque lungo il lato sinistro della carreggiata, a volte sulla cunetta stessa, ma la via è priva di banchine e passaggi pedonali, e i cittadini per attraversarla devono camminare in mezzo alla corsia. Ora oltre alla rimozione del manto stradale attuale e al rifacimento del tappeto, verrà allargato il marciapiede e verranno installati anche i dissuasori salvapedone, in modo tale che alle persone disabili che percorrono la via sia consentito il corretto uso della carrozzina.

Marciapiedi stretti

In via Mogoro, che collega Selargius con Quartucciu, i marciapiedi sono stretti e non a norma rispetto a quelli richiesti dal codice della strada. Questi verranno allargati sia a destra sia a sinistra. In via Quartu, che collega Quartucciu e Quartu, mancano sia parcheggi sia passaggi pedonali e così via in tutte le altre principali vie cittadine oggetto dell’intervento. Qui verranno installati i dissuasori salva pedone, i marciapiedi esistenti verranno demoliti e ricostruiti con una pavimentazione che riprenderà quella di piazza San Giorgio. In via Chiaramonti, via Pabillonis, via san Basilio, via Nulvi, via Selargius, invece, stanno demolendo e rifacendo tutti i marciapiedi.

