Marciapiede sprofondato: tutto fermo 

I commercianti della zona lo avevano detto in tempi non sospetti: «speriamo che facciano subito i lavori e che liberino il marciapiede». Invece sono passate settimane e in via Marconi, nel primo tratto subito dopo la rotatoria all’incrocio con viale Colombo, le transenne che circondano le mattonelle sprofondate dove era caduto un uomo, sono ancora lì in attesa di una riparazione che non è ancora stata fatta.

Si doveva appurare se il crollo fosse stato dovuto a una perdita idrica e fognaria e procedere poi alla riparazione in modo da liberare il marciapiede. Invece il forte vento dei giorni scorsi ha spostato le barriere ma lasciato il problema. Così per tutto il periodo di Natale la via dello shopping è rimasta con questo intralcio.

«Speravo di sbagliarmi ma immaginavo che le transenne sarebbero rimaste qui chissà per quanto tempo», dice una abitante, Rita Atzeni. «Funziona così: mettono le transenne e poi se ne dimenticano. Basta vedere anche in piazza Sant’Elena: hanno riparato una parte di asfalto danneggiato ma ci sono ancora le transenne poco più avanti. Tra sosta selvaggia e altri ostacoli abbiamo difficoltà a passare ci mancavano soltanto queste ulteriori barriere». (g. da.)

