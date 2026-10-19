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Piazza IV Novembre.
20 ottobre 2026 alle 00:47

Marciapiede sconnesso e pericoloso, l’ira dei residenti 

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Pedoni a rischio in piazza IV Novembre. Non bastavano le condizioni dello slargo, adesso a mettere a rischio l’incolumità dei passanti è anche lo stato del marciapiede che si trova proprio a due passi dall’ufficio postale dove ogni giorno transitano centinaia di persone.

Le mattonelle da una parte, sono staccate e divelte dalla loro sede così che basta un attimo per inciampare e cadere soprattutto al buio. A questo si aggiunge poi il problema di tutti gli accessi alla piazza dove i sampietrini sono tutti divelti e già diverse persone sono cadute riportando ferite e traumi.

«Questa zona è in condizioni pessime», dice Anna Marras 53 anni, «per i pedoni tra mattonelle rotte e sampietrini divelti e già un miracolo se si riesce a tornare a casa sanai e salvi. In tutti questi anni non hanno mai fatto un intervento. Hanno detto che devono rifare la piazza, ma nell’attesa la gente continua a cadere e a farsi male. Non era meglio fare qualche intervento tampone nel frattempo?». Tra l’altro la piazza è frequentata anche da molti anziani che arrivano con la moto carrozzella e per loro l’accesso è diventato quasi impossibile.

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