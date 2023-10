Marciapiede sconnesso, cade anziana 

Momenti di paura ieri mattina in via D’Annunzio. Una donna di 87 anni è inciampata nel marciapiede all’incrocio con piazza Sant’Elena cadendo rovinosamente a terra.

L’anziana ha sbattuto la testa e la fronte sul cemento perdendo per un attimo i sensi. A soccorrerla è stata subito una passante che ha poi chiamato i soccorsi. In breve tempo un’ambulanza del 118 è arrivata in via Diaz e i volontari hanno aiutato la donna a riprendersi portandola poi in pronto soccorso per tutti gli accertamenti. Purtroppo da tempo il marciapiede tra via D’Annunzio e piazza Sant’Elena si trova in condizioni critiche e già in passato altre persone erano inciampate. Per fortuna l’anziana donna non si trova in condizioni serie ma sarebbe potuta andare anche peggio. Già in passato i residenti della zona avevano chiesto interventi per la sistemazione del passaggio dedicato ai pedoni e proprio in quel tratto si attende anche il rifacimento delle strisce pedonali.

RIPRODUZIONE RISERVATA