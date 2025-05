Marciapiede off limits «Pericoli per i pedoni»  

In via Don Minzoni, a Quartucciu, di fronte al cimitero c'è una pianta che ha invaso una parte del marciapiede. Impossibile passare per i pedoni che devono per forza scendere sulla carreggiata: il problema è che si tratta di un tratto stradale molto pericoloso, non solo perché le auto sfrecciano ad alta velocità, ma anche perché quel punto si trova in curva. Impossibile anche solo pensare di attraversare per raggiungere il lato opposto. «Una situazione di pericolo costante», segnalano i residenti della zona.

