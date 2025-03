Marciapiede minuscolo, pericoli per anziani e disabili 

Le due facce di viale Colombo sono soprattutto nei marciapiedi. Se infatti nel primo tratto da via Marconi a piazza Santa Maria sono ampi e spaziosi tanto da consentire la sistemazione persino di sedie e tavolini, nell’altro tratto, subito dopo piazza Santa Maria, sono così stretti che a malapena si passa. Succede soprattutto nel lato sinistro in direzione Poetto tanto che le richieste di ampliarli e di renderli più agibili si susseguono.

«Dal momento che a breve dovranno rifare l’asfalto» suggerisce una residente, Lucia Sanna 75 anni, «sarebbe bello se magari mettessero mano ai marciapiedi allargandoli un po’. Io quando passo con il carrello della spesa, non ce la faccio proprio e sono costretta a scendere sulla strada dove però ci sono le auto parcheggiate e non c’è spazio per passare. Qualche soluzione dovrebbero trovarla».Anche se non sembra facile. In quel tratto la strada si restringe e i parcheggi da una parte e dall’altra non lasciano spazio ai marciapiedi.

Succede anche in via Marconi, nel tratto da piazza Sant’Elena fino a via Merello dove, sul lato destro, c’è un marciapiede dove ci sta a malapena un piede. Così per cercare di agevolare i pedoni è stato tracciato con la segnaletica un percorso pedonale sul lato sinistro.

