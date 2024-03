Marciapiede malmesso, donna cade e finisce in ospedale 

Pedoni a rischio nel quartiere Dedalo a Sestu per un marciapiede con tante mattonelle smosse. La riprova è quanto successo ieri a una donna caduta mentre camminava tranquillamente in via Vienna per fare delle commissioni. Rapidi i soccorsi, la malcapitata è stata portata in ospedale e la speranza è che non riporti danni gravi nel tempo. È intervenuta anche la Polizia per i rilievi.

Dedalo è una zona nuova ma afflitta da uno sviluppo un po’ irregolare; le prime villette nascono alla fine degli anni ’90, costruite dalla cooperativa che aveva il nome al quartiere. Purtroppo in breve tempo la cooperativa è fallita, e il Comune ha dovuto terminare alcune delle opere. Molte case non avevano una rampa di accesso, e sono state costruite dagli stessi residenti che hanno provveduto anche alla pavimentazione. In viale Vienna, dove è accaduto l’incidente, il marciapiede c’è ed è comunale, ma ha bisogno di manutenzione.

Un problema che sarà risolto già nelle prossime ore, come dichiara il vicesindaco Massimiliano Bullita: «Ho subito fatto segnalazione all'ufficio competente che si attiverà tempestivamente per porre rimedio». A Dedalo ci sono anche lavori per creare un nuovo parco, che sta nascendo proprio lì accanto. La speranza è che sia possibile recuperare le risorse per rifare tutti i marciapiedi della zona.

