Marciapiede invaso dalla vegetazione 

Marciapiedi vietati ai pedoni in via Turati. A pochi passi dall’incrocio con via della Musica, il canneto e la vegetazione crescono altissimi fino a invadere tutto il passaggio, costringendo chi si sposta a piedi a camminare sulla carreggiata in un punto peraltro molto pericoloso come il curvone. È la parte che ad ogni pioggia si allaga, costringendo la Polizia locale a chiudere la strada.

Purtroppo non è l’unica zona dove la vegetazione cresce senza controllo, impedendo il passaggio e sporgendo su strade e marciapiedi sia da giardini sia da edifici pubblici e privati. È quel che succede, ad esempio, in viale Marconi, dove la siepe invade il marciapiede in una strada pericolosissima. In quel nastro d’asfalto le auto sfrecciano ad alta velocità. Succede anche in via dell’Autonomia Regionale Sarda, ma anche in tante altre strade del quartiere di Santo Stefano e non solo. A essere a rischio è sempre la sicurezza dei pedoni.

L’allarme adesso è altissimo soprattutto nelle strade asfaltate di recente, dove in attesa della segnaletica si attraversa senza neanche l’ausilio delle strisce. Il fondo stradale nuovo invita oltretutto a guidare ad alta velocità. Per questo i residenti hanno chiesto la sistemazione urgente anche di dissuasori laddove erano presenti già prima dei lavori per la stesura del nuovo bitume.

