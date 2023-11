Marciapiede invaso  da siepi ed erbacce 

In via Attilio Regolo parte del marciapiede lungo i binari della metro è occupata da siepi, che lo rendono impraticabile. I residenti chiedono che venga liberato. La questione ieri è stata oggetto di un'interrogazione da parte del consigliere Nicola Mameli (Monserrato in Movimento) al quale il sindaco Tomaso Locci e l'assessora all'Ambiente Paola Piroddi hanno risposto ricordando che «sono piante messe a dimora circa 40 anni fa dai residenti dell'epoca e c'è un'interlocuzione con l'Arst che dovrà occuparsi di potarle».

