Marciapiede invaso da erbacce e fieno 

Le erbacce hanno ormai invaso, ancora una volta, il marciapiede in via Caboto, la strada che collega viale Diaz con Su Siccu. Il passaggio pedonale si fa sempre più stretto, tanto che chi vuole passare sotto il cavalcavia di viale Ferrara deve fare i conti con la vegetazione che è cresciuta in maniera eccessiva: così, percorrere a piedi la strada diventa una vera e propria impresa non priva di difficoltà. Numerose le proteste. E non vanno sottovalutati i pericoli, visto che con l’arrivo della stagione estiva la presenza delle erbacce aumenta il rischio di incendi. Negli anni, più volte si sono susseguiti degli interventi per ripulire il marciapiede ma la situazione complessa adesso si è di nuovo ripresentata e in maniera evidente. Ad aggiungere ulteriore degrado nell’area, che si trova a pochi metri di distanza dall’ingresso della Fiera, anche la presenza di rifiuti abbandonati sotto il cavalcavia, sempre nello stesso passaggio pedonale.

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