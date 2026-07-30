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Viale Trento.
31 luglio 2026 alle 01:06

Marciapiede inagibile per i rami di un albero 

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Rami di un albero tagliati e che hanno occupato anche il marciapiede, impedendone il passaggio. Succede in viale Trento, a poche decine di metri dall’ingresso del palazzo della Regione, sede della presidenza e della giunta. Un disagio soprattutto per chi si muove in carrozzina, come denunciato dagli ecologisti Angelo Cremone e Lidia Frailis: «Una donna in carrozzina è dovuta scendere dal marciapiede perché non poteva passare. Ha rischiato anche di rovesciarsi oltre a dover transitare in mezzo alla strada».

Quando accaduto è stato segnalato anche alla Polizia Locale. Oltre al problema dei rami tagliati e poggiati sul marciapiede, viene segnalato anche il pericolo dell’albero: inclinato su un lato come se stesse per cedere. Anche per questo gli ecologisti chiedono un pronto intervento per mettere in sicurezza l’albero prima che sia troppo tardi. «È assurdo che tutto questo avvenga in città, ancora peggio se a due passi da una sede istituzionale». Una situazione, questo l’appello, da risolvere in tempi rapidi per consentire a tutti di utilizzare il marciapiede ed evitare di dover passare in strada, ma anche per evitare che ci possano essere cedimenti improvvisi dell’albero.

RIPRODUZIONE RISERVATA  

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