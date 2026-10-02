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Sestu.
03 ottobre 2026 alle 00:29

Marciapiede inaccessibile causa erbacce 

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Marciapiede quasi inaccessibile, in via del Canale di Santa Greca a Sestu. Nella strada si trovano soprattutto magazzini e depositi, e sono in pochi a percorrere a piedi, ma è diventato comunque quasi impossibile, a causa dell’erba che cresce altissima tra le mattonelle da una parte, e delle canne dall’altra.

«È una situazione che vedo da tanti anni, e ho sempre lavorato qui», commenta Claudio Murgia. Alcune ditte risolvono il problema per conto proprio: «Il tratto di marciapiede su cui dà la nostra attività è perfetto, lo teniamo pulito noi», racconta Marco Mulas, «l’abbiamo sempre fatto così come puliamo il nostro cortile».

Via del Canale di Santa Greca è una strada nata da poco, e in passato non aveva neppure un nome, ma le segnalazioni sulle erbacce sono comunque arrivate al Comune, che in futuro potrà prendere provvedimenti. Il canneto di fronte invece viene periodicamente pulito dalla Città Metropolitana.

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