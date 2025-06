Marciapiede impraticabile per le piante 

Fichi d’india, canneti e vegetazione spontanea invadono gran parte del passaggio pedonale in via Mameli a Quartucciu. Nel lato delle case c'è il marciapiede, nell’altro invece le piante ostacolano il transito in sicurezza. In quel punto ci sono cancelli d'ingresso a terreni privati e qualche caseggiato.

«Un giorno provenivo da via Don Minzoni e dovevo andare a trovare una mia amica che abita in via Vivaldi», racconta Maria Chiara Deiana, un'abitante di via Nazionale, «senza pensarci, sono passata sul lato opposto a quello dove c'è il marciapiede. Ho dovuto fare lo slalom tra una pianta e l'altra, girandomi ogni volta per vedere se arrivavano auto. Alla fine, ho dovuto attraversare, anche se non c'erano le strisce, rischiando di essere travolta». Da diverso tempo gli abitanti della zona chiedono che il Comune obblighi i proprietari dei terreni a tagliare la vegetazione che oltrepassa la recinzione e invade il passaggio dei pedoni.

