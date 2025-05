Marciapiede impraticabile per le erbacce 

C’era una volta un marciapiede, ora trionfano le erbacce. Questa la situazione in via Vittorio Veneto all’angolo con via Meucci a Sestu. Fioccano le proteste di chi abita qui o passa nella zona ed è costretto a camminare in mezzo alla strada perché l’area dedicata ai pedoni è diventata una piccola foresta.

In questi giorni continua lo sfalcio ai lati dei marciapiedi in tutta la città ma qui il lavoro è complicato dal fatto che le erbacce vengono da un terreno privato, oltre la recinzione. Uno spazio praticamente incolto, in passato sede di un deposito di materiali edili ma da tempo non frequentato. Ma questa vegetazione potrebbe avere i giorni contati. Dalla prossima settimana molto probabilmente arriverà un’ordinanza, come gli anni scorsi, per far ripulire dalla vegetazione incolta tutti i terreni di privati. Sono previste anche sanzioni, a cura della Polizia Locale. Lo scopo è evitare gli incendi, ma anche la viabilità ne trarrà beneficio.

