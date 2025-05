Marciapiede impraticabile dopo i lavori 

Sono passati mesi e un tratto di marciapiede in via Turati è ancora inaccessibile ai pedoni. È il punto dove gli operai delle ditte incaricate da Enel-distribuzione avevano fatto i lavori, nell’ambito del progetto del Pnrr per la sistemazione di una delle tante grandi cabine. Dopo l’installazione il marciapiede non è mai stato ripristinato. Un disagio non da poco considerando che quella zona è percorsa da tantissimi pazienti diretti al poliambulatorio dell’Asl, molti costretti a muoversi con la carrozzina e che devono passare in mezzo alla strada per aggirare l’ostacolo.

«Va bene fare i lavori ma che lascino tutto rotto per mesi è un’altra faccenda», dice Patrizia Mocci «anche nelle strade fanno i ripristini dopo mesi ma in un marciapiede mi sembra ancora più grave. Anche perché qui passano disabili e persone malate». In via Marconi invece all’incrocio con via Volta, finiti i lavori, il marciapiede è stato risistemato.

